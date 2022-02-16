Москва, 16 февраля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Налог для ряда зарубежных игровых платформ могут ввести в России, чтобы поддержать патриотические игры. Об этом пишет 16 февраля газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в Минцифры и правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Правительство, отмечает издание, рассматривает вариант с наполнением фонда поддержки патриотических видеоигр за счёт дополнительного налога, который будут взимать с таких зарубежных площадок как Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и других.

«Их могут обязать перечислять в бюджет 5% от оборота в России, по расчётам чиновников, это обеспечит фонду 10 миллиардов рублей в год», — говорится в публикации.

Собеседники издания в Минцифры рассказали, что доклад с инициативой по созданию фонда направлен в правительство. Эксперты отмечают, что для зарубежных компаний налог станет лишь неприятной, но не критичной потерей.

Фонд мог бы финансировать игры, пространство которых связано с Россией, а жестких выпадов против государства нет. Но если игры потребуют превращать в политические агитки, ничего хорошего не выйдет. Рынок обычно игнорирует подобные проекты, заявили в WarGaming.net.

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