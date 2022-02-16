Тюмень, 16 февраля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В Тюменской области доля газифицированных домов и квартир к концу 2023 года составит 98%. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на онлайн-заседании федерального штаба по газификации.

пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова Газификация

В Тюменской области выявлено 33 тысячи 256 негазифицированных домовладений. При этом у границ 9310 домовладений газопроводы-вводы уже есть. Депутаты Тюменской областной думы своим решением увеличили с июля 2021 года суммы социальной поддержки на внутридомовую газификацию с 40 до 60 тысяч рублей для 43 категорий населения, отметил глава региона.

В 2022 году ПАО «Газпром» планирует завершить строительство газораспределительной станции «Ишим» и двух межпоселковых газопроводов, от которых зависит дальнейшая газификация Ишима, Казанского и Ишимского районов. От тюменцев уже поступило более 11 тысяч заявок на догазификацию, из них уже принято в работу 9588. Заключено более 60% договоров о подключении газа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре в 2022 году планируется обеспечить газом до 4,6 тысяч домовладений на сумму 1669,3 млн рублей.