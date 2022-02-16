Брюссель, , 10:22 — REGNUM Разработчики из Larian Studios представили новый класс персонажа для игры Baldur's Gate III. Им стал варвар, пишет «Игромания» 16 февраля.

Baldur's Gate III Logo Baldursgate3.game

Известно, что варвар получит два подкласса: Wildheart и Berserker. Первый позволит игрокам использовать сердца зверей для получения различных умений, а второй — активировать ярость, чтобы наносить высокий урон противникам.

Помимо этого, в Baldur's Gate III добавили импровизированное оружие и различные улучшения игрового процесса.

Напомним, что сейчас Baldur's Gate III находится на стадии «раннего доступа». Дата полноценного релиза проекта пока неизвестна.

Читайте ранее в этом сюжете: Сериал Halo получит второй сезон