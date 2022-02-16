Брюссель, 16 февраля 2022, 10:22 — REGNUM Разработчики из Larian Studios представили новый класс персонажа для игры Baldur's Gate III. Им стал варвар, пишет «Игромания» 16 февраля.
Известно, что варвар получит два подкласса: Wildheart и Berserker. Первый позволит игрокам использовать сердца зверей для получения различных умений, а второй — активировать ярость, чтобы наносить высокий урон противникам.
Помимо этого, в Baldur's Gate III добавили импровизированное оружие и различные улучшения игрового процесса.
Напомним, что сейчас Baldur's Gate III находится на стадии «раннего доступа». Дата полноценного релиза проекта пока неизвестна.
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