Канберра, 16 февраля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. После розыгрыша лотереи Oz Lotto 15 февраля молодая жительница Квинсленда, сама того не подозревала, в одночасье стала мультимиллионером, выиграв 10 миллионов долларов. Утром 16 февраля организаторы связались с обладательницей счастливого билета и сообщили радостную новость, передает телеканал Nine News.

Цитата из м/ф «Утиные истории», реж. Боб Хэтчкок, 1987, США Деньги

«Этот выигрыш поменяет всю нашу жизнь. Он пришелся как нельзя кстати … Нам было очень тяжело в последние месяцы, так что это очень поможет нам», — призналась девушка.

Примечательным фактом является то, что ей сообщили о выигрыше, когда она отправлялась на работу. Девушка также сказала журналистам, что увольняться с работы она не собирается, а как и другой австралиец будет трудиться по мере своих возможностей.

Она также рассказала, что теперь сможет помочь своим родителям поскорее отправиться на заслуженный пенсионный отдых.