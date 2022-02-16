Чебоксары, 16 февраля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Чувашии в прошлом году на 20% увеличили расходы на содержание мировых судей, а также планируют в 2022 году организовать судебные заседания в режиме видеоконференцсвязи. Эти сведения представлены в отчёте о работе республиканского правительства по итогам 2021 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В Чувашии работают 68 участков мировых судей, которые ежегодно рассматривают свыше 230 тыс. дел. При этом значительно растут бюджетные расходы на их содержание: по данным властей, в 2021 году затраты на организационное обеспечение деятельности мировых судей возросли на 20% по сравнению с 2020 годом.

Госслужба Чувашии по делам юстиции отмечает, что в 2021 году внедрена система электронного документооборота мировых судей республики и Шестого кассационного суда, «что позволяет создать единое информационное пространство, повысить скорость обмена информацией между судами». Также в прошлом году шла работа по созданию инфраструктуры для подключения мировых судей к сети Государственной автоматизированной системы России «Правосудие».

"Следующим шагом в 2022 году станет организация заседаний мировых судов в режиме видеоконференцсвязи, а также подачи исков и других документов в электронном виде, что позволит сделать правосудие открытым и доступным в нынешних реалиях», — говорится в отчёте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии с 37 100 до 37 725 человек увеличили количество кандидатов в присяжные заседатели для районных судов.