Москва, , 10:21 — REGNUM В Москве в 2021 году самыми популярными именами, которые давали новорождённым детям, стали София (2940 девочек) и Александр (2532 мальчика)). Это мужское имя остаётся популярным 20 лет, сообщается на портале мэра столицы.

Новорожденные Gtrk-kaluga.ru

По данным московского Управлении ЗАГС, в 2021 году родители называли детей древними славянскими именами — Бронислав (10), Матфей (10), Мефодий (6), Елизар (7), Святогор (5), Лада (49), Пелагея (47), Марфа (34), Феврония (4), Радослава (5), Румяна (1).

Также родители в 2021 году давали новорождённым детям редкие имена: среди мальчиков — Алтай, Марс, Зевс, Космос, Люций, Август. Среди девочек — Апполония, Марселина, Северин, Нева. Фрейя, Дельфина, Космея, Ариэль и др.

Кроме того, новорождённые малыши получали двойные имена, например Ясна-Людмила, Анна Оливия, Лука-Павло, Марк Федерико и даже тройные имена: Роман Пьер Евгений.

ИА REGNUM сообщало ранее, в 2020 году в Москве детей называли необычными именами: Стефания (424), Роберт (259), Оливия (225), Мелания (110), Стефан (49) и Теодор (46).

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