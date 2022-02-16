Улан-Удэ, , 10:20 — REGNUM В ковидные стационары Бурятии за минувшие сутки госпитализировано 145 человек. Таким образом, всего к настоящему времени стационарное лечение получают 1848 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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У 1050 больных развилась внебольничная пневмония. 142 тяжёлых пациента находятся в реанимации, 46 подключены к аппаратам ИВЛ.

«Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 2303 койки: заняты — 1848, свободны — 455 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,2%», — отметили в оперштабе.

Амбулаторное лечение на дому проходят ещё более 16,5 тыс. человек.

Добавим, что к 16 февраля в республике привито от коронавируса около 491,4 тыс. жителей или 68,3% от взрослого населения. Повторную вакцинацию завершили 115,1 тыс. человек.

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