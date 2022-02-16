Канберра, 16 февраля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Ряд законопроектов, которые облегчат выдворение из Австралии осужденных преступников иностранного происхождения, вызывают острую предвыборную борьбу между лейбористами и «Коалицией», когда обе политические силы пытаются предстать перед избирателями в качестве непримиримых борцов за укрепление национальной безопасности. Об этом 16 февраля сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Официальный представитель Лейбористкой партии по внутренней политике Кристина Кенелли подтвердила, что оппозиция «допустит законопроекты до Сената», предполагая, что «правительству придется внести поправки».

Подчеркивается, что законопроекты дают министру иммиграции больше полномочий по депортации или отказу в визах негражданам, которые были осуждены за преступления, караемые лишением свободы на срок более двух лет. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон использовал это, чтобы заявить о своей жесткости в отношении национальной безопасности, в то время как министр иммиграции назвал принятие законов «проверкой» для оппозиции.