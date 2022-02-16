Санкт-Петербург, 16 февраля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Рабочий-метростроевец погиб в Петербурге в результате несчастного случая, упав с высоты восьми метров, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля информированный источник.

Metrostroy-spb.ru Проходка тоннеля в метро Петербурга

По данным источника, погибший — мужчина 1976 года рождения. Точную причину его смерти установят судмедэксперты.

Напомним, пресс-служба АО «Метрострой Северной Столицы» сообщила, что вечером 15 февраля при проведении плановых работ на 843-й шахте погиб проходчик четвёртого разряда.

По факту ЧП следственными органами начата проверка, в самой компании проводится служебное расследование.