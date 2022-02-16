Сидней, Австралия, , 10:19 — REGNUM Супружескую пару из Сиднея ждал неприятный сюрприз, когда они заметили живую австралийскую вдову в коробке с виноградом, купленном в одном из гипермаркетов Woolworths. Об инциденте 16 февраля рассказали журналисты Nine News, которые также отметили, что это не первый случай, когда австралийцы находят одного из самых опасных пауков в коробках из-под продовольственных товаров.

Паук-каракурт Kork

Ранее подобные инциденты имели место в гипермаркетах Coles.

Фил Бонджови рассказал журналистам телеканала, что его жена купила фрукты в магазине на северо-западе Сиднея в конце января. Вернувшись домой, она положила коробку с виноградом в холодильник и заметила ядовитого паука только на следующее утро.

Отмечается, что женщина связалась позднее с представителями магазина и потребовала возврат товара. Администрация гипермаркета деньги вернула и извинилась перед ней.