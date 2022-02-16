Чита, , 10:15 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 16 февраля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 123 478 (+1635 за минувшие сутки). Это один из рекордных показателей за всю историю пандемии.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Вместе с тем 105 485 пациентов (+1494 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв составляет уже 2430 человек (+4 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 154 находятся в тяжёлом состоянии, семеро пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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