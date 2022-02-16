Канберра, 16 февраля 2022, 10:17 — REGNUM В своей пламенной заключительной речи в федеральном парламенте Австралии уходящая в отставку депутат от Либеральной партии Николь Флинт рассказала о «женоненавистнических злоупотреблениях и опасном поведении», которым она якобы подвергалась во время своего пребывания в законодательном органе. Об этом 16 февраля сообщил телеканал Nine News.

Здание парламента Канберра, Австралия
Здание парламента Канберра, Австралия

Депутат из Южной Австралии уходит из политики, заявив на прощание, что она смирилась с «неоднократными» нападками со стороны лейбористов и других левых после выборов 2019 года.

«Леваки, некоторые из которых являются влиятельными общественными деятелями, сделали следующее: они преследовали меня, предлагали меня задушить, критиковали одежду, которую я ношу, неоднократно называли меня плаксивой маленькой стервой, неоднократно называли меня слабой, шл***й… — прошу прощения за нецензурную лексику, — и было много-много еще чего похуже», — заявила Флинт.

Она также сказала, что лидер оппозиции Энтони Альбаниз многократно обещал ей бороться с женоненавистнической культурой в парламенте Австралии, но ничего не сделал.