Канберра, , 10:17 — REGNUM В своей пламенной заключительной речи в федеральном парламенте Австралии уходящая в отставку депутат от Либеральной партии Николь Флинт рассказала о «женоненавистнических злоупотреблениях и опасном поведении», которым она якобы подвергалась во время своего пребывания в законодательном органе. Об этом 16 февраля сообщил телеканал Nine News.

Здание парламента Канберра, Австралия

Депутат из Южной Австралии уходит из политики, заявив на прощание, что она смирилась с «неоднократными» нападками со стороны лейбористов и других левых после выборов 2019 года.

«Леваки, некоторые из которых являются влиятельными общественными деятелями, сделали следующее: они преследовали меня, предлагали меня задушить, критиковали одежду, которую я ношу, неоднократно называли меня плаксивой маленькой стервой, неоднократно называли меня слабой, шл***й… — прошу прощения за нецензурную лексику, — и было много-много еще чего похуже», — заявила Флинт.

Она также сказала, что лидер оппозиции Энтони Альбаниз многократно обещал ей бороться с женоненавистнической культурой в парламенте Австралии, но ничего не сделал.