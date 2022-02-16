16 февраля 2022 | Время чтения 1 мин

В Березниках Пермского края в пятиэтажном доме оборудовали новый вход/выход в подъезд. Альтернативой классическому входу стала лестница со второго этажа. Теперь жильцам приходится входить и выходить из подъезда через окно.

Наталья Хомутова, , 11:23 — REGNUM В Березниках Пермского края в пятиэтажном доме оборудовали новый вход/выход в подъезд. Альтернативой классическому входу стала лестница со второго этажа. Теперь жильцам приходится входить и выходить из подъезда через окно. Фото деревянной лестницы опубликовано в соцсетях.

Лестница в небо. XII в. Византия

«В гостинке на Ломоносова, 131а проблему вышедшей из строя лестницы на второй этаж решили так: вход на второй этаж сделали по деревянной лестнице через подъездное окно. Жители первого этажа по-прежнему идут к себе через подъезд. Подниматься по этой деревянной лестнице нужно с большой осторожностью. Наш корреспондент, прогулялась по этому сооружению, говорит: «Страшно!» Может, с непривычки? Жильцам дома, походу, с этим «временным» решением жить ещё долго», — оставлено сообщение в Instagram-акаунте berezniki.

Администрация Березников отреагировала, оставив ответ. Чиновники отметили, что в доме № 131А по ул. Ломоносова сейчас идёт ремонт лестничного марша в подъезде. На период ремонта, временно организован лестничный марш с улицы. Что касается капремонта. Фонд капремонта приступил к разработке проекта на ремонт крыши и несущих конструкций.

Разрушенная лестница Дарья Антонова © ИА REGNUM

В своих комментариях пермяки недоумевают, почему дотянули до такой ситуации.

«В Березниках пять мировых промышленных гигантов, а такая безысходность, граничащая с абсурдом!» — сказал один из подписчиков.

«Путину бы показать это гениальное решение», — вторит другой.

«Это просто шоу», — дал характеристику ситуации пользователь интернета.

«Совсем не смешно. За таких хозяйственников администрацию надо судить», — делает вывод комментатор.

Люди называют такой выход издевательством над жильцами и недоумевают, как инвалиды и женщины с колясками теперь передвигаются из дома на улицу.