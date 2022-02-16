Барабинск, Новосибирская область, , 10:15 — REGNUM Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с многочисленными фактами нападения безнадзорных собак на жителей новосибирского Барабинска. Организована доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ведомства.

Давид де Конник. Нападение собак (фрагмент)

Отметим, что ранее жители Барабинска пожаловались, что с марта 2021 года по настоящий момент произошло не менее тринадцати случаев нападения бродячих собак на людей. Но, по словам новосибирцев, местные власти, не принимают никаких мер. Горожане обратились в СКР.

Председатель ведомства поручил разобраться в каждом случае нападения собак на людей и представить доклад.