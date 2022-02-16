Хабаровск, 16 февраля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Хабаровске в феврале 2021 года трое местных жителей от 22 до 27 лет ограбили предприятие, которое занимается скупкой металлолома. Подозреваемые вынесли сейф с деньгами и имущество фирмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Сейф

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Ночью двое фигурантов пролезли под забором на территорию базы, ломом разбили окно в помещение кассы. Третий подельник ждал соучастников в своем автомобиле.

Обвиняемые вынесли двухкамерный металлический сейф с четырьмя кассовыми аппаратами, документами и более 520 тыс. рублями. Также они забрали видеорегистратор с жестким диском, где хранились записи с камер видеонаблюдения. Общий ущерб предприятию составил 622 тыс. рублей.

Сейф подсудимые привезли в квартиру одного из подельников и вскрыли. Деньги разделили между собой. Позже купили два отечественных автомобиля, три мобильных телефона и золотой перстень.

Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Тувы Кызыле задержаны двое подростков 16 и 17 лет по подозрению в совершении серии имущественных преступлений.