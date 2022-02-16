Пекин, 16 февраля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Мужская сборная Словакии по хоккею одержала победу над командой США в четвертьфинале Олимпийских игр в Пекине. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Словакия

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На 12-й минуте словацкий форвард Юрай Слафковски открыл счёт, а на 20-й нападающий американцев Ник Абруццезе восстановил равновесие.

В середине второго периода, на 29-й минуте форвард Сэм Энтджес вывел сборную США вперёд. Словаки смогли отыграться за 44-й секунды до конца третьего периода.

Овертайм завершился без заброшенных шайб, а в серии буллитов точнее оказались словацкие хоккеисты. Решающий бросок исполнил нападающий Петер Цегларик.

Сборная Словакии во второй раз вышла в полуфинал Олимпийских игр. Впервые это произошло в Ванкувере в 2010 году. Тогда в полуфинале словаки проиграли канадцам (2:3), а потом финнам (3:5) в матче за третье место.