Нижний Новгород, , 10:21 — REGNUM Власти Нижегородской области раскрыли детали создания АО «Корпорация развития Нижегородской области», компании, которая выступила с концессионным предложением по строительству Ледового дворца в Нижнем Новгороде. Сам проект оценивается в 15 млрд рублей, из которых 5 млрд рублей предполагается в виде финансирования из федерального бюджета.

Нижний Новгород Иван Шилов, ИА REGNUM

Пресс-служба предоставила ИА REGNUM комментарий вице-губернатора Егора Полякова:

«В данном случае речь идет о поданной частной концессионной инициативе, а не о заключении концессии, сейчас идут конкурсные процедуры. Для подготовки к реализации проекта была создана компания специального назначения SPV (special purpose vehicles). Это общемировая практика. Компания специального назначения является дочерней компанией Корпорации развития Нижегородской области и полностью контролируется регионом. Она сформировала все юридические и финансовые документы для подачи частной концессионной инициативы. Такой формат позволяет не тратить средства на привлечение сторонних консультантов.

После заключения концессионного соглашения появится возможность привлекать как банковское финансирование, так и средства концессионеров в капитал компании специального назначения. К готовым сделкам в формате «пакетного решения» интерес инвесторов традиционно выше.

Реализация проекта в рамках 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» имеет ряд преимуществ в сравнении с 44-ФЗ. Во-первых, механизм концессии позволит в самое ближайшее время приступить к реализации проекта. Во-вторых, концессионер покрывает часть затрат за счет будущих доходов. В-третьих, появляется возможность привлекать внебюджетное финансирование. Сумма реализации проекта остается прежней — на данный момент 15 млрд рублей, из них треть — федеральные, треть — региона, а треть — внебюджетные средства.

В финансовую модель заложено обслуживание кредита, но если будет привлечено внебюджетное финансирование, то этих средств не потребуется. Интерес инвесторов к проекту есть, поэтому правительство региона ориентируется на заявленную ранее сумму. Концессионный механизм является широко распространенной практикой при строительстве объектов инфраструктуры. Есть федеральные программы, предусматривающие строительство через механизм концессии школ, дорожной инфраструктуры и др.

В рамках 44-ФЗ и в рамках концессии используется один и тот же механизм контроля затрат на строительство — государственная экспертиза проектно-сметной документации.

Концессионер не сможет потратить на строительство средств больше, нежели предусмотрено проектно-сметной документацией, прошедшей экспертизу. Объемы выполненных работ так же, как и в рамках госконтракта, будет подтверждать региональный минстрой. Таким образом, механизмы контроля за расходами на строительство в рамках 44-ФЗ и при концессии абсолютно идентичны».

Напомним, проект создания универсального спорткомплекса с искусственным льдом в городе Нижнем Новгороде анонсировали несколько лет назад. В январе 2022 года стало известно, что из федерального бюджета на него будет выделено 5 млрд рублей.

10 февраля 2022 года подконтрольное властям региона агентство учредило ООО «Ледовый дворец», которое может стать концессионером проекта. Итоги конкурса, на котором будет выбран исполнитель, подведут в конце марта.

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