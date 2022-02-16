Санкт-Петербург, , 10:20 — REGNUM Санкт-Петербург будет включён в налоговый эксперимент по упрощённой системе для малого бизнеса. Информация о таком решении содержится в письме Министерства финансов РФ в ответ на обращение петербургских парламентариев.

Налоги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Налоговый эксперимент заключается в том, что на территории городов-участников владельцы малого бизнеса смогу осуществить налогообложении на автоматизированной основе, без участия бухгалтера. Конечный размер налога будет определён исходя из данных в личном кабинете предпринимателя в интернете или по счетам в банке.

Такой эксперимент позволит не только облегчить налогообложение для организаций малого бизнеса, но и компенсировать издержки на бухгалтерские услуги.

Напомним, помимо в эксперименте участвуют и другие регионы. В их числе Татария, Калужская область, Москва и Московская область.

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