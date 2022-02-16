Вашингтон, , 10:11 — REGNUM Сближение России и Китая не сможет компенсировать ущерб от новых санкций в отношении России, которые западные страны обещают ввести в случае эскалации ситуации на Украине. Такое заявление в ходе брифинга сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Флаги Китая и России Minsvyaz.ru

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«Китай не сможет компенсировать экономические потери», — подчеркнула Псаки.

Она также добавила, что у Вашингтона есть инструменты, которые он может применить, если компании, в том числе китайские, попытаются компенсировать потери от санкций.

Что касается переговоров президента России Владимира Путина с лидером КНР Си Цзиньпином, состоявшихся в Пекине 4 февраля, пресс-секретарь Белого дома указала, что встреча глав двух государств «отражала тот подход, который эти страны избрали уже некоторое время назад, он заключается в сближении».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что введение против России санкций только усилит раскол и противостояние вокруг Украины. Он подчеркнул, что Пекин в сложившейся ситуации призывает все стороны следовать рациональному подходу. Кризис вокруг Украины нужно урегулировать через диалог и переговоры, уверены в МИД КНР.

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