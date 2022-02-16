Уфа, 16 февраля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Завод по глубокой обработке древесины намерены построить в Башкирии. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Tambov.gov.ru В цехе деревообработки

Сообщается, что Минэкономразвития России включило инвестора в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Нефтекамск» Башкирии. Предприятие намерено открыть новое производство по глубокой обработке древесины.

«Реализация позволит увеличить оптовый и розничный товарооборот строительных материалов, повысить конкурентоспособность местных товаропроизводителей. Стоимость проекта составит 29 млн рублей», — приводит пресс-служба слова заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики региона Екатерины Кликуновой.

Отмечается, что эта продукция востребована в сферах производства и торговли стройматериалами, пользуется спросом у крупных строительных предприятий и мелких застройщиков.

Начать производств планируется во втором полугодии 2022 года, выход предприятия на проектную мощность запланирован в первом полугодии 2024 года. В случае реализации проекта будет создано 23 новых рабочих места. Срок окупаемости проекта составит порядка 2,5 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены построить фабрику по производству косметических средств и текстильной продукции для туристической отрасли.