Екатеринбург, , 10:10 — REGNUM Под Екатеринбургом построят полигон твердых бытовых отходов за 12 млн рублей. Работы проведут по договору концессии. Об этом сообщил вице-губернатор Свердловской области Сергей Швиндт.

Мусорный полигон

Иван Шилов © ИА REGNUM

Чиновник ответил, что место для экокластера пока не выбрали. Здесь будут сортировать и перерабатывать мусор. Для этого применят специальные технологии. Отходы не будут загрязнять окружающую среду.

На строительство полигона планируют потратить порядка 12 млн. рублей. Концессия рассчитана на 30 лет. Вероятно, экокластер построят в 70−80 километрах от Екатеринбурга.