Тирасполь, 16 февраля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В ходе 1867 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 608 случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 февраля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 103 185 носителей SARS-CoV-2. Из них победил инфекцию 95 451 человек, в том числе за последние сутки — 952.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2060 смертей пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток было три таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 497 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 322 случая заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 422 человека, а также зафиксировали смерть у троих пациентов с COVID-19.