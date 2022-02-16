София, , 10:09 — REGNUM Народное собрание (парламент) Болгарии приступает к открытой процедуре избрания управляющего Болгарского национального банка (БНБ). Об этом 16 февраля сообщает софийский телевизионный канал NOVA.

Парламент Болгарии Nenko Lazarov

Согласно правилам высшего законодательного органа страны, каждая из четырех коалиционных партий выдвинет своего кандидата на пост руководителя Центробанка, после чего будет принято решение о соответствующем голосовании. В настоящее время имена претендентов на этот пост держатся в тайне.

Напомним, срок полномочий предыдущего главы БНБ Димитра Радева истек в июле 2021-го года. На данный момент деятельность банка регулируется правительством Болгарии.