Москва, , 10:09 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее перечень вузов, чьи учебно-научные центры для детей будут напрямую финансироваться из бюджета. Об этом 16 февраля сообщает сайт правительства России.

Михаил Мишустин Government.ru

В список вошли МГУ им. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Новосибирский национальный исследовательский университет и Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина.

В правительстве пояснили, что уже действующие в этих вузах учебные центры, в которых учатся одарённые дети из глубинки, получат новый статус, а проживание и питание для учеников будут бесплатными.

«Воспитанниками таких заведений, работающих как интернаты, становятся юные исследователи из отдалённых районов страны. Их родители далеко не всегда могут обеспечить проживание ребят в городах, где находятся ведущие российские вузы», — говорится в информации на сайте правительства.