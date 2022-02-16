Набережные Челны, Татария, , 10:09 — REGNUM В Татарии возбуждено уголовное дело по факту травмирования 31-летнего рабочего. Об этом 16 февраля сообщает следственное управление СКР по РТ.

Протезы руки

Инцидент произошел в производственном цеху одной из организаций утром 11 февраля в городе Набережные Челны. Предварительно, по просьбе супруги (также работающей на предприятии) мужчина стал чистить аппарат для автоматической лепки пельменей. Он не стал использовать скребок и засунул руку в работающий аппарат, что привело к травматической ампутации левой кисти.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).

ИА REGNUM напоминает, на участке аккумуляторного завода утром 16 января 2021 года произошел разлив отходов кислотного электролита. Для их нейтрализации мастер высыпал в сточный колодец специальный реагент. Несоблюдение пропорций привело к химической реакции в виде хлопка с выбросом пара.

Читайте также: В Татарии по вине руководства мастер завода лишился зрения