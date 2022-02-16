Посёлок городского типа Козулька, Красноярский край, 16 февраля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Жительница Козульского района Красноярского края признана виновной в убийстве своего супруга (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 16 февраля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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Обвинительный приговор вынесен в отношении 50-летней жительницы села Жуковка Козульского района. Установлено, что в августе 2018 года женщина и её супруг поссорились. Разборки проходили на веранде их дома. В ходе конфликта сельчанка ударила мужчину молотком по голове, а затем дважды пнула в живот.

От полученных травм её супруг скончался на месте. Женщина закопала тело на территории домовладения. В конце апреля-начале мая 2020 года, узнав о предстоящем визите правоохранителей, подсудимая выкопала и расчленила тело. Некоторые части она сожгла в печи, оставшееся — закопала.

2 мая 2020 года правоохранители обнаружили останки мужчины. Обвиняемая признала вину.

Суд назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчину осудили за убийство и захоронение тела в чужой могиле в Башкирии.

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