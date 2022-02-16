Невельск, Сахалинская область, , 10:07 — REGNUM Проверку после отравления людей неизвестным веществом в ходе проведения работ на судне на Сахалине начали следователи. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Отравление Unece.org

«Сахалинским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится процессуальная проверка по распространённому в средствах массовой информации сообщению об отравлении граждан ядовитыми парами на судне, находящемся вблизи Невельского морского порта», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, согласно предварительным данным, накануне в ГБУЗ «Невельская ЦРБ» обратились четыре работника ООО «Невельский морской торговый порт», почувствовавшие недомогание во время погрузки угля на иностранное судно «BORDO MAVI», после чего врачи поставили им диагноз «отравление неизвестным веществом».

Кроме того, указывается, что ведется изучение инцидента по возможности нарушений требований охраны труда в отношении указанных работников и добавляется, что ходе доследственой проверки будет дана проверка и действиям работников предприятия, и действиям должностных лиц, которые отвечают за охрану труда.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля в Кемеровской области была начата доследственная проверка по факту отравления детей парами хлора в бассейне.