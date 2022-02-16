Петропавловск-Камчатский, 16 февраля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Предварительные прогнозы рыбохозяйственной науки на лососевую путину 2022 года озвучили на расширенном заседании Камчатского рыбохозяйственного совета. По прогнозам ученых предстоящий сезон по объёмам вылова может стать худшим на Дальнем Востоке за последние 12 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Камчатки.

Иван Шилов ИА REGNUM Лосось

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Как рассказал руководитель департамента анадромных рыб России ФГБНУ «ВНИРО» Альбина Канзепарова, общий объём вылова лососей в 2022 году в ДФО прогнозируется на уровне 264 тыс. тонн. Лидировать, как и прежде, будет Камчатка — планируется, что рыбохозяйственные предприятия края добудут 137 тыс. тонн лососей. Второй объём придётся на Сахалин — 87 тыс. тонн и третий на Хабаровск — 30 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке по итогам 2021 года впервые за историю вылов биоресурсов превысил 1,6 млн тонн.