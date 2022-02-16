Кызыл, 16 февраля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Прокуратура Тувы в 2021 году добилась погашения задолженности по зарплате на сумму более 242 млн рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, были восстановлены права свыше 9 тыс. работников.

Ysia.ru Прокуратура

В частности, зарплату получили 37 сотрудников предприятия «Енисей», которым не платили с октября по декабрь 2021 года, задолжал более 2,2 млн рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело.

«Прокурором республики Сергеем Дябкиным мэру г. Кызыла, как представителю учредителя предприятия, объявлено предостережение о недопустимости нарушения прав работников на своевременную оплату труда», — добавили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике после вмешательства сотрудников надзорного ведомства была погашена задолженность по зарплате перед 650 работниками четырёх районных больниц Тувы. Сумма долга за два месяца превышала 24 млн рублей.