Тбилиси, 16 февраля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Ночные клубы Грузии смогут возобновить работу с 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Ночной клуб

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«Как известно, пик распространения штамма «Омикрон» перешел в нисходящую фазу, поэтому с марта с учётом стабилизации ситуации было решено возобновить работу ночных клубов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в силе остаётся ограничение на то, что впускать разрешается не более 60% от максимально возможного количества посетителей.

Напомним, ночным клубам в Грузии не разрешали работать с марта 2020 года. В ходе протестов в декабре 2021 года клубам разрешили на новогодние праздники работать в течение шести дней.