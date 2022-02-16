Вашингтон, 16 февраля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Фантастический сериал по мотивам видеоигры Halo продлили на второй сезон. Об этом пишет «Игромания» 16 февраля.

Скриншот с YouTube Телесериал Halo

О продлении Halo на второй сезон сообщается в финансовом отчёте ViacomCBS. Компания не сомневается в успехе шоу, отмечая популярность оригинальной франшизы видеоигр.

Напомним, что премьера первой серии Halo состоится 24 марта 2022 года. Шоу будет доступно на сервисе Paramount Plus.