Иркутск, 16 февраля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Ситуация с Байкалом остаётся сложной, и степень деградации должна теперь оценить специальная миссия ЮНЕСКО и Международного общества охраны природы, которая прибудет на Байкал в начале марта 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил российский координатор экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов:

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

«До сих пор не сняты наиболее значимые угрозы для Байкала. Продолжается застройка байкальских берегов, ухудшается качество воды, продолжается эвтрофикации водоема. Не ликвидированы отходы Байкальского ЦБК — то есть «бомба», заложенная под Байкал, до сих пор не обезврежена.

Режим регулирования уровня воды в озере продолжает вызывать вопросы и нуждается в оптимизации с учётом прежде всего экологических, а не экономических факторов. Единой системы управления Байкалом не существует, поэтому постоянно возникают инициативы той или иной степени вредности (например, начать полномасштабный отстрел байкальских нерп и бакланов)».

Как сообщало ИА REGNUM, 2022 году России предстоит принять 45-ю сессию Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО: она приурочена к 50-летнему юбилею Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия.

В связи со значительным ослаблением природоохранного режима озера Байкал и молчанием чиновников, ЮНЕСКО рассматривает вопрос об изменении статуса Байкала. «Священное море» рискует встать в один ряд с разрушенными террористами древними городами Ирака, Сирии и Ливии, а также тропическими лесами Латинской Америки, уничтожаемыми незаконной вырубкой и браконьерством.

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