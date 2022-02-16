Ньюарк, США, , 09:57 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

Никита Кучеров Nhl.com

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

Также в составе «Лайтнинг» голы забили Пэт Марун, Стивен Стэмкос, Алекс Киллорн, Виктор Хедман и Пьер-Эдуар Белльмар. Российский защитник Михаил Сергачёв отдал один голевой пас.

В составе «Нью-Джерси» точными бросками отметились форварды Доусон Мерсер, Егор Шарангович и Джек Хьюз.

На сегодняшний день «Тампа» занимает первое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 70 очков. «Нью-Джерси» идёт на 14-м месте в Восточной конференции с 39 очками.

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