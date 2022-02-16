Симферополь, 16 февраля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа, направляющийся в пункт постоянной дислокации, пересек Крымский мост, сообщили в пресс-службе Министерства обороны 16 февраля.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации Эшелон с военной техникой ЮВО пересек Крымский мост

Подразделения ЮВО направляются железнодорожным транспортом в пункты постоянной дислокации после участия в тактических учениях на полигонах в Крыму.

«Личный состав подразделения осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу: танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок — на железнодорожные платформы на станциях погрузки», — говорится в сообщении.

После прибытия в пункты постоянной дислокации военную технику подготовят к проведению очередного этапа боевой учебы.

Как уточнили в пресс-службе, подразделения Южного и Западного военных округов уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и отправляются в свои воинские гарнизоны. Некоторые из подразделений совершат марши своим ходом в составе воинских колонн.