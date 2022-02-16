Тихвин, Ленинградская область, , 10:02 — REGNUM В поселке Красава Тихвинского района Ленинградской области на семилетнего мальчика обрушилась снежная глыба, причинив ему серьезные травмы. Ребенка госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести, сообщает 16 феврала телеканал «Санкт-Петербург».

По данным источника, вечером 15 февраля на мальчика сошла снежная масса с пристройки частного дома по улице Торфяников.

У первоклассника диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Напомним, несколько дней назад в городе Луга на юге Ленинградской области глыба льда упала на коляску с ребенком, когда женщина проходила с ней мимо жилого дома. К счастью, ребенок не пострадал, но женщине травмировало руку.

На фабрике в Гатчинском районе Ленинградской области упавшая с крыши глыба льда убила работника, который заходил в здание.

Сразу несколько случаев падения наледи и снега с крыш произошло в Петербурге, в одном из происшествий также погиб мужчина.