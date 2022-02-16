Улан-Удэ, , 09:55 — REGNUM В Бурятии отметили увеличение числа женщин среди предпринимателей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства промышленности и торговли республики, в 2021 году здесь зарегистрирован 391 субъект малого и среднего предпринимательства.

Маникюр Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Доля женщин среди вновь созданных индивидуальных предпринимателей выше, чем доля мужчин. Из общего количества зарегистрированных ИП, женщин-предпринимательниц — 55,5% (172), мужчин-предпринимателей — 44,5 (138)», — отметили в ведомстве.

По словам главы регионального центра поддержки предпринимательства Ирины Медведковой, женщины чаще всего открывают дело в сфере услуг. В частности, это индустрия красоты, пошива одежды, туризм, медицина.