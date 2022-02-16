Москва, 16 февраля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Центральный банк России проведёт всероссийскую онлайн-олимпиаду по финансовой грамотности и предпринимательству для учеников 1−9 классов. Олимпиада пройдёт на платформе Учи.ру, сообщается на сайте регулятора

Фото пресс-службы Банка России по Калужской области Урок финансовой грамотности в школе

Все школьники российских школ, желающие проверить свои знания в сфере финансов, могут бесплатно принять участие в ней с 1 до 31 марта 2022 года.

Откроет Олимпиаду онлайн-урок на тему «Кто есть кто на финансовом рынке». Участники и победители смогут пополнить свои портфолио сертификатами и грамотами на Учи.ру.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в олимпиаде по финансовой грамотности участвовали более 800 тыс. учеников российских школ.

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