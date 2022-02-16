Вашингтон, 16 февраля 2022, 09:54 — REGNUM Власти Соединенных Штатов временно передислоцировали украинскую резидентуру Центрального разведывательного управления (ЦРУ) из Киева, пишет New York Times со ссылкой на источник.
Перемещение сотрудников ЦРУ из Киева может затруднить сбор информации о предполагаемой российской деятельности на Украине, пишет издание.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен обсудил с главами МИД Германии, Франции и Великобритании возможное введение нового пакета санкций против России на случай обострения ситуации на Украине.
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