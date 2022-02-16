Вашингтон, 16 февраля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов временно передислоцировали украинскую резидентуру Центрального разведывательного управления (ЦРУ) из Киева, пишет New York Times со ссылкой на источник.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Флаги США и Украины

«США временно передислоцировали свою резидентуру ЦРУ в Киеве во вторник, спустя день после того, как госдепартамент объявил о переводе своего дипломатического корпуса во Львов», — сказал источник.

Перемещение сотрудников ЦРУ из Киева может затруднить сбор информации о предполагаемой российской деятельности на Украине, пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен обсудил с главами МИД Германии, Франции и Великобритании возможное введение нового пакета санкций против России на случай обострения ситуации на Украине.

Читайте также: Блинкен обсудил с союзниками США санкции против России