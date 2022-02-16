США передислоцировали резидентуру ЦРУ из Киева
Вашингтон, 16 февраля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов временно передислоцировали украинскую резидентуру Центрального разведывательного управления (ЦРУ) из Киева, пишет New York Times со ссылкой на источник.
(сс) Ministry of Defense of Ukraine
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«США временно передислоцировали свою резидентуру ЦРУ в Киеве во вторник, спустя день после того, как госдепартамент объявил о переводе своего дипломатического корпуса во Львов», — сказал источник.
Перемещение сотрудников ЦРУ из Киева может затруднить сбор информации о предполагаемой российской деятельности на Украине, пишет издание.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен обсудил с главами МИД Германии, Франции и Великобритании возможное введение нового пакета санкций против России на случай обострения ситуации на Украине.
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