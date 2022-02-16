Чебоксары, , 09:53 — REGNUM В Чувашии в прошлом году вернули родителям 27 детей, ранее изъятых из семей, и в то же время лишили родительских прав 170 граждан. Соответствующая информация приводится в отчёте о работе республиканского правительства в 2021 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Семья Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным властей, в прошлом году в Чувашии 170 человек лишены родительских прав в отношении 230 детей. Ограничены в родительских правах 22 человека в отношении 28 детей.

В то же время за год шесть жителей восстановлены в родительских правах, ограничение в родительских правах снято у двух человек. Всего в прошлом году возвращены родителям 27 детей: в связи с восстановлением в родительских правах, возвращения из мест лишения свободы, установления отцовства и по другим основаниям.

«В 2021 году в соответствии со статьёй 77 Семейного кодекса Российской Федерации при непосредственной угрозе жизни или здоровью детей у родителей отобраны три ребёнка (в 2020 году — пятеро детей), в том числе в Козловском районе — два ребёнка из одной семьи, в Шемуршинском районе — один ребёнок», — приводятся данные в документе.

Всего на 1 января 2022 года в Чувашии насчитывалось 2535 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 2366 воспитываются в замещающих семьях. В прошлом году вновь выявлено 326 детей-сирот, из них 207 — это дети, оставшиеся без попечения при живых родителях.