Тюмень, 16 февраля 2022, 09:53 — REGNUM В Тюмени бывшему генеральному директору Антипинского НПЗ Геннадию Лисовиченко предъявлено обвинение в очередном преступлении. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой» на адвоката бизнесмена.

Антипинский НПЗ
Антипинский НПЗ
Admtyumen.ru

Защитник утверждает, что СУ СКР по Тюменской области заочно предъявило новое обвинение задержанному недавно в Италии бывшему гендиректору Антипинского нефтеперерабатывающего завода.

По версии следствия, в 2018 году перед увольнением Геннадий Лисовиченко незаконно выписал себе премию в размере $10 млн. За это ему инкриминируют покушение на особо крупное мошенничество. Защитник считает, что новое обвинение предъявлено для увеличения объёма претензий к Лисовиченко в расчёте на его скорейшую экстрадицию в Россию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 августа 2019 года Ленинским районным судом Тюмени экс-гендиректору Антипинского НПЗ Геннадию Лисовиченко было отказано в выплате премии в $10 млн. Его интересы в процессе представляла супруга.

Лисовиченко вместе с бывшим совладельцем Антипинского НПЗ Дмитрием Мазуровым обвиняют в ущербе, нанесённом предприятию, на сумму 470 млн рублей. Кроме того, Лисовиченко подозревается в продаже заводского железнодорожного пути наливной станции нефтепродуктов заведомо меньше его стоимости на несколько миллионов рублей.

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