Тюмень, 16 февраля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Тюмени бывшему генеральному директору Антипинского НПЗ Геннадию Лисовиченко предъявлено обвинение в очередном преступлении. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой» на адвоката бизнесмена.

Admtyumen.ru Антипинский НПЗ

Защитник утверждает, что СУ СКР по Тюменской области заочно предъявило новое обвинение задержанному недавно в Италии бывшему гендиректору Антипинского нефтеперерабатывающего завода.

По версии следствия, в 2018 году перед увольнением Геннадий Лисовиченко незаконно выписал себе премию в размере $10 млн. За это ему инкриминируют покушение на особо крупное мошенничество. Защитник считает, что новое обвинение предъявлено для увеличения объёма претензий к Лисовиченко в расчёте на его скорейшую экстрадицию в Россию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 августа 2019 года Ленинским районным судом Тюмени экс-гендиректору Антипинского НПЗ Геннадию Лисовиченко было отказано в выплате премии в $10 млн. Его интересы в процессе представляла супруга.

Лисовиченко вместе с бывшим совладельцем Антипинского НПЗ Дмитрием Мазуровым обвиняют в ущербе, нанесённом предприятию, на сумму 470 млн рублей. Кроме того, Лисовиченко подозревается в продаже заводского железнодорожного пути наливной станции нефтепродуктов заведомо меньше его стоимости на несколько миллионов рублей.