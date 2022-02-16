Сеул, 16 февраля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Основные кандидаты на пост президента Южной Кореи — Ли Чжэ Мён от правящей Демократической партии «Тобуро» и его соперник Юн Сок Ёль от основной оппозиционной партии «Сила народа» — имеют приблизительно равные шансы на победу на предстоящих выборах. Об сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Hangil Research.

Иван Шилов, ИА REGNUM Опрос

Согласно результатам опроса, проведенного с 12 по 14 февраля среди 1009 человек, за Юн Сок Ёля готовы проголосовать 42,4% респондентов, а за Ли Чжэ Мёна — 41,9%. Разница в 0,5% находится в рамках погрешности ±3,1% при уровне достоверности в 95%.

За ними по популярности следуют кандидат от оппозиционной Народной партии Ан Чхоль Су (7,2%) и кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон (2%).

В случае объединения кандидатур от партии «Сила народа» и Народной партии за единого кандидата от оппозиции Юн Сок Ёля готовы отдать голоса 47,4% респондентов, за Ли Чжэ Мёна — 43,7%. Если же единым кандидатом от оппозиции будет выбран Ан Чхоль Су, то политик может получить 33,4%, Ли Чжэ Мён — 40,4% голосов.