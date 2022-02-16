Уфа, 16 февраля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Заключительный этап национальной технологической олимпиады для школьников 8−11 классов стартует 21 февраля в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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«Участвуя в командных инженерных соревнованиях технологической олимпиады, школьники и студенты со всей России обучаются у лучших и решают задачи, поставленные государственными компаниями, лидерами технологических отраслей, прорывными технологическими компаниями», — приводит пресс-служба слова министра образования и науки Башкирии Айбулата Хажина, который также отметил, что участники олимпиады знакомятся с самыми разными областями от «умной» энергетики и искусственного интеллекта до геномного редактирования и нейротехнологий.

В финальных испытаниях примут участие 40 школьников из разных городов России. Он пройдет с 4 по 9 апреля 2022 года в распределенном формате.

«Задача финала заключается в создании сенсорной системы распознавания объектов, аналога человеческих органов чувств и «обучении» полученной системы распознавать различные жидкости, фальсификаты лекарств и других бытовых объектов», — сообщает пресс-служба.