Париж, , 09:51 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон соберет глав государств-партнеров в Елисейском дворце, чтобы обсудить французское присутствие в регионе Сахель, в частности в Мали, и борьбу с терроризмом, сообщает Le Figaro.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Это не франко-малийский вопрос, мы европеизировали свое присутствие в Сахеле при поддержке дюжины европейских стран, которые присоединились к нам, именно в этой работе со всеми ее партнерами принимаются решения», — заявили в правительстве Франции.

Согласно нескольким источникам, Эммануэль Макрон должен объявить о выводе французских войск из Мали.

Как сообщало ИА REGNUM, с призывом к России реализовать шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины обратились главы МИД ФРГ, Франции, Великобритании и США.

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