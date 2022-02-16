Москва, 16 февраля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Киев должен ясно заявить, что признаёт Донецк и Луганск стороной конфликта, сесть за стол переговоров и согласовать с ними закон об автономии Донбасса, а если этого вновь не будет сделано в разумные сроки, Россия имеет все основания признать ДНР и ЛНР и взять их под свою защиту, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 16 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум в ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

Как сообщалось ранее, в Верховной раде Украины резко раскритиковали решение Госдумы РФ направить президенту России обращение о признании ЛНР и ДНР. Украинские депутаты призвали срочно созвать заседание Совбеза ООН, а также рассмотреть вопрос о правовых основаниях нахождения России в числе постоянных членов Совбеза.

Решение Госдумы вызвало и критику ряда западных политиков. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с президентом России заявил, что признание Россией ЛНР и ДНР стало бы «политической катастрофой» и нарушением Минских соглашений.

« Истерика, которая разразилась в Киеве по поводу обращения Государственной думы России к президенту Путину по поводу признания Донецкой и Луганской Народных Республик, а также повышенная нервозность, проявленная по данному вопросу приехавшим в Москву на переговоры канцлером Германии Шольцем, говорят о том, что этот политический ход был верным и полностью обоснованным.

Напомню, что, несмотря на свою, а также Донецка и Луганска подпись под «Минском — 2», Киев почти сразу отказался считать их стороной урегулирования и стал вести дело к тому, чтобы в мировом сообществе конфликт в Донбассе трактовался как конфликт между Украиной и Россией. Это полностью противоречит реальности и собственно тексту подписанных в Минске и потом одобренных Советом Безопасности ООН документов. Тем не менее Германия и Франция, участвующие вместе с Россией в усилиях по содействию урегулированию в Донбассе в рамках «нормандского формата», стали подыгрывать Киеву.

Эту порочную линию необходимо было пресечь, и, судя по сегодняшнему разговору с канцлером Шольцем, это в некоторой мере удалось. Дальше будет видно, насколько немецкому канцлеру можно верить, — это раз. И насколько Киев готов работать в рамках минского Комплекса мер, — это два.

Теперь Киев должен ясно заявить, что признаёт Донецк и Луганск стороной конфликта, сесть за стол переговоров и реально согласовать с ними и изменения в конституции Украины, и закон об автономии Донбасса. Именно об автономии, поскольку абстрактный «особый статус» Донецк и Луганск уже устроить не может — это была формулировка по положению на 2015 год, и она не сработала по вине Киева. За семь лет продолжения по его вине войны в Донбассе Киев должен заплатить и политически, и материально.