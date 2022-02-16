Хабаровск, , 09:57 — REGNUM В Хабаровском крае отмечается устойчивый рост заражения коронавирусом — активно циркулирует новый штамм «Омикрон», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля в пресс-службе правительства региона.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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Штамм «Омикрон» выявляется более чем в 70% пробах. Заболеваемость детей несколько снизилась — до 21%.

Наиболее активный прирост заражений отмечается у детей до года, школьников старшей возрастной группы, взрослых до 29 лет. Больше заболевают и пожилые жители края.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае ряд учреждений образования закрыт на карантин по инфекционным заболевания.