Санкт-Петербург, 16 февраля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Официально стартовал приём заявок волонтёров на участие в финальном матче Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, который состоится в конце мая 2022 года.

Александр Вепрёв Волонтёр

Как сообщили в пресс-службе Смольного, по программе «Городские волонтеры финального матча Лиги Чемпионов УЕФА 2022» всего планируют набрать чуть более 650 человек.

Работа волонтёров начнётся раньше финального матча, который состоится 28 мая 2022 года. Уже 26 числа они начнут встречать прибывающих болельщиков. А закончится их работа 29 мая.

В целом, в задачи волонтёров войдет помощь болельщикам на объектах инфраструктуры Петербурга, информирование о матче, о доступности мест досуга и общественного питания. Также они смогут подсказать обратившимся о достопримечательностях и проходящих культурных мероприятиях.

Для того, чтобы стать волонтёром, кандидату должно быть от 16 лет, а также он должен владеть иностранными языками. Заявки можно оставлять на сайте volspb.ru/final2022. С каждым кандидатом проведут собеседование, где узнают личные качества и уровень владения языками.

«Уверен, добровольцы достойно представят Петербург, создадут атмосферу спортивного праздника, покажут красоту и гостеприимство Северной столицы», — сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Напомним, свои заявки отправили уже более 5700 кандидатов из 80 стран мира.