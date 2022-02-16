Варшава, , 09:48 — REGNUM Экшен-игра Shadow Warrior 3 «ушла на золото» — т. е. издатели уже готовы к печати дисков. Об этом сообщается на странице проекта в Twitter 16 февраля.

Shadow Warrior 3 Скриншот YouTube

https://twitter.com/ShadowWarrior/status/1493721757106114560

Также стало известно, что на неделе представители СМИ получат коды для скачивания игры, чтобы написать первые рецензии. Напомним, что официальный релиз Shadow Warrior 3 состоится 1 марта 2022 года.

Shadow Warrior 3 — это приключенческий боевик о похождениях наёмника со сверхъестественными способностями. В третьей части серии ему предстоит заточить в темницу могущественного древнего дракона.

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