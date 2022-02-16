Калгари, Канада, 16 февраля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. «Калгари Флэймз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:2.

Nhl.com Никита Задоров

В составе «Калгари» шайбы забросили Эрик Гудбрансон, Элиас Линдхольм, Мэттью Ткачук, Диллон Дюбе, Адам Ружичка и Тайлер Тоффоли. Российский защитник Никита Задоров отдал одну результативную передачу.

В составе «Коламбуса» точными бросками отметились защитники Адам Боквист и Зак Веренски.

На сегодняшний день «Калгари» занимает четвёртое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 60 очков. «Коламбус» идёт на 10-м месте в Восточной конференции с 47 очками.

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